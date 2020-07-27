شكرا لقرائتكم العقبي: فرص دوري الأبطال متساوية وأتمنى تتويج بيراميدز بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري هاني العقبي، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات ، أن فرص الفرق الأربعة الاهلى والزمالك والرجاء والوداد متساوية في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا متمنيا فوز بيراميدز بلقب الكونفدرالية الافريقية .

وأضاف نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات ، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2 ، تأخرت في العمل كمدير فنى في دور الرجل الاول والانفصال عن مختار مختار ، مضيفا أقنعت المعتصم سالم زوج أختى بالانتقال الى الأهلي بسبب صلة القرابة والاهلى اخفائه في مكان وانا الوحيد اللى كنت أعرف مكانه ، كما أقنعت حسين السيد بالانتقال الى الأهلي وطالبت مسئولي الأحمر بضرورة التعاقد مع وليد سليمان .

وأكد العقبي أن بتروجت تعرض لظلم كبير في مباراة الصفاقسى التونسي مؤكدا على وجود تعاطف وأخطاء كارثية تحكيمية في مباريات الممتاز ب ، وأن القسم الثاني يعتبر منجم ذهب والتدريب في مصر ليس له علاقة بالكفاءة .

كما يري هانى أن المغربي وليد أزارو لاعب جيد ولكنه لا يصلح للنادي الأهلي لان كل أهدافه والمرمى خالي ويضيع فرص كتير ولا يجيد التصويب ولا المراوغة ولا ضربات الرأس .

وعن أفضل اللاعبين الذين قام بتدريبهم قال إنهما وليد سليمان ومحمود عبد الحكيم الافضل اللاعبين كما أن أفضل مدير فنى مصري حاليا مختار مختار وعماد النحاس وإيهاب جلال ، متمنيا عودة احمد ياسر ريان إلى الاهلى ، و انهاء مسيرة حسام عاشور بشكل مختلف مشيدا بالمقاتل طارق حامد كونه راجل وجدع ويمتاز بالروح والقلب لتعويض الفنيات حسب وصفه .

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وتابع تعلمت من النادي الأهلي أن أكون رقم واحد فقط في طريقة التعامل واللعب والروح القتالية واحسن لاعب فى مصر ما لم يتربي على أسس وقواعد الأهلي لن يستمر وهى سر النجاح .

وواصل حديثه عن الحاوى وليد سليمان قائلا كان بيقعد يعيط في غرفة اللبس وتعب نفسيًا بسبب عدم انتقاله للنادي الأهلي، وبيحب الأهلي بشكل غير طبيعي، ووليد تضرر نفسيا في بتروجت من عدم انتقاله الى الاهلى وكان يبكي في غرفة خلع الملابس لعدم انتقاله للأهلي ومحمد أبو تريكة كان بيقوله انا بيتفرج علي بتروجت عشان خاطر وليد وهو كان عايش حلم الأهلي وسر تعبه وحفاظه على نعمة الأهلي، مضيفا تنبأت بان سليمان سيكون أفضل لاعب في مصر وقد حدث كان بيلعب معايا في حرس الحدود وكنت بانزله التدربيات بالعافية في بتروجت ومختار صبر عليه عشان كان بيقعد في الاوضة ومش عايز يتمرن

واستكمل العقبي حديثه قائلا إن استئناف النشاط الكروي هو القرار الأفضل لجميع الأندية في مختلف المسابقات اللاعبين يعانون في الدرجة الثالثة وبدوا العمل على التكوك توك وفى مهن مختلفة ، وأتعجب من عدم وجود قرار رسمي من اللجنة الخماسية بشان دوري الدرجة الثالثة والرابة حتى الان ، مؤكدا أن مرتبات اللاعبين في الدرجة الثالثة من 3 الى 6 الاف جنية ، وأسعى لعودة فريق المصرية للاتصالات لمكانه الطبيعي ، مطئمنا الجميع على مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بأنه حالته الصحية جيدة