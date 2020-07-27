شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: عمرك ما هتلاقي مشجع زملكاوي يقولك أنا مالييش في الكورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب مؤمن سليمان المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التصريحات التي يرددها البعض بشأن زيادة عدد جماهير الأهلي عن القلعة البيضاء داخل مصر، قائلاً: "عمرك ما هتلاقي مشجع زملكاوي يقولك أنا مالييش في الكورة بس أهلاوي.. كل جمهورنا بيفهم كورة مش بيشجع وخلاص.. فيه كام ست في مصر بتشجع مع ابنها وخلاص لكن زملكاوية واحدة تعرف تاريخ النادي أكتر مننا".

أضاف مؤمن سليمان: "أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على ‏أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض".‏

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وأنهى تصريحاته مؤكداً ألا يعنيه أن جماهير الزمالك يكون أقل في ‏العدد من نظيره للأهلي، مشيراً إلى أن الأهم هو وعي الجماهير والمامهم ‏باللعبة.‏

وقال مؤمن سليمان أن الحكام في مصر أقل من المستوى مشدداً على ان هناك أخطاء ملحوظة ويتعاملون مع اللاعبين بشدة وكأنهم ناظر مدرسة.