شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: قلت للاعبي الزمالك عقب مباراة الوداد "أنتم رجال إرفعوا رؤوسكم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس المباراة الشهيرة للفريق الأبيض أمام الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال ولايته الفنية للفريق.
وقال سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" فوجئت بأحد لاعبي الزمالك يسألني خلال سير المباراة بعد تسجيل الوداد هدفه الخامس :"هو احنا خرجنا كدة ولا لأ".
وأضاف:"كان عليّ التدخل في هذا التوقيت بعد فقدان اللاعبين تركيزهم من خلال الدفع بستانلي وأيمن حفني، واللذان ساهما في تسجيل هدف بلوغ المباراة النهائية".
وأوضح:"تدخلي فنياً وقتها باجراء تبديلين كان بمثابة اجراء جراحة في القلب عاجلة".
وأنهى تصريحاته مؤكداً ان اللاعبين كانوا خجلوا من الخسارة بخماسية رغم الصعود لنهائي أفريقيا ولكني قولت لهم:" أرفعوا رؤوسكم أنتم رجال فقد صعدتم للمنافسة على اللقب وفوزتم بنتيجة 6-5 في نتيجة المباراتين".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن سليمان: قلت للاعبي الزمالك عقب مباراة الوداد "أنتم رجال إرفعوا رؤوسكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.