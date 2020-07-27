شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: قلت للاعبي الزمالك عقب مباراة الوداد "أنتم رجال ‏إرفعوا رؤوسكم" ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، ‏عن كواليس المباراة الشهيرة للفريق الأبيض أمام الوداد البيضاوي ‏المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال ولايته الفنية ‏للفريق.‏

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" فوجئت بأحد لاعبي الزمالك يسألني خلال سير ‏المباراة بعد تسجيل الوداد هدفه الخامس :"هو احنا خرجنا كدة ولا لأ".‏

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وأضاف:"كان عليّ التدخل في هذا التوقيت بعد فقدان اللاعبين تركيزهم ‏من خلال الدفع بستانلي وأيمن حفني، واللذان ساهما في تسجيل هدف ‏بلوغ المباراة النهائية".‏

وأوضح:"تدخلي فنياً وقتها باجراء تبديلين كان بمثابة اجراء جراحة في ‏القلب عاجلة".‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً ان اللاعبين كانوا خجلوا من الخسارة بخماسية ‏رغم الصعود لنهائي أفريقيا ولكني قولت لهم:" أرفعوا رؤوسكم أنتم ‏رجال فقد صعدتم للمنافسة على اللقب وفوزتم بنتيجة 6-5 في نتيجة ‏المباراتين".‏