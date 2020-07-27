شكرا لقرائتكم المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة أسوان فى ثانى وديات الجبل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الأثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة فريق أسوان ودياً، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدوري العام، المقرر عودته في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً لتوقف النشاط الرياضي منذ مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان المقاولون قد استضاف أسوان في أولى ودياته بالجبل الأخضر، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء مثير حتى الثواني الأخيرة، وكان أسوان قد تقدم بالهدف الأول قبل أن يعادل زياد طلبة ناشئ المقاولون الصاعد النتيجة لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

في سياق آخر، عقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشين في حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربي القطاع الموسم الماضي، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربي القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز في المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالاضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات .

وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والاجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع مشيرًا إلى أن الجميع في النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول امثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف ابوهشيمة هاف 2003.