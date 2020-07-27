شكرا لقرائتكم هانى العقبي: وليد سليمان بكى كثيراً وتعب نفسياً لعدم انتقاله للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني العقبي, نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات ، تعلمت من النادي الأهلي أن أكون رقم واحد فقط في طريقة التعامل واللعب والروح القتالية واحسن لاعب فى مصر ما لم يتربي على أسس وقواعد الأهلي لن يستمر وهى سر النجاح .

وأضاف نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات ، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2 ، قائلا وليد سليمان كان بيقعد يعيط في غرفة اللبس وتعب نفسيًا بسبب عدم انتقاله للنادي الأهلي، وبيحب الأهلي بشكل غير طبيعي

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وواصل حديثه عن الحاوى قائلا وليد تضرر نفسيا في بتروجت من عدم انتقاله الى الاهلى وكان يبكي في غرفة خلع الملابس لعدم انتقاله للأهلي ومحمد أبو تريكة كان بيقوله انا بيتفرج علي بتروجت عشان خاطر وليد وهو كان عايش حلم الأهلي وسر تعبه وحفاظه على نعمة الأهلي، مضيفا تنبأت بان سليمان سيكون أفضل لاعب في مصر وقد حدث كان بيلعب معايا في حرس الحدود وكنت بانزله التدربيات بالعافية في بتروجت ومختار صبر عليه عشان كان بيقعد في الاوضة ومش عايز يتمرن

واستكمل العقبي حديثه قائلا إن استئناف النشاط الكروي هو القرار الأفضل لجميع الأندية في مختلف المسابقات اللاعبين يعانون في الدرجة الثالثة وبدوا العمل على التكوك توك وفى مهن مختلفة ، وأتعجب من عدم وجود قرار رسمي من اللجنة الخماسية بشان دوري الدرجة الثالثة والرابة حتى الان ، مؤكدا أن مرتبات اللاعبين في الدرجة الثالثة من 3 الى 6 الاف جنية ، وأسعى لعودة فريق المصرية للاتصالات لمكانه الطبيعي ، مطئمنا الجميع على مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بأنه حالته الصحية جيدة