شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: إيهاب جلال يشبهني واستمتع بمواجهته فنياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏إيهاب جلال، نظيره بمصر المقاصة، يشبهه كثيراً في الفكر الفني ‏والخططي.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" إيهاب جلال يشبهني وأستمتع كثيراً بمواجهته فنياً ‏من خارج الخطوط في المباريات، فمواجهتنا تكون تحدي في اللعبة".‏

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وأشاد مؤمن سليمان بالثنائي طلعت يوسف وحلمي طولان، مشيراً إلى ‏أن الأخير هو أستاذه في التدريب.‏