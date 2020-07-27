شكرا لقرائتكم عصام مرعي: الصحافة المغربية استغلت تصريحات فاروق جعفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق بشأن مجاملة الحكام الافارقة للاندية المصرية في البطولات الافريقية.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد: "النجوم القدامى دافعوا عن تاريخهم من تصريحات فاروق جعفر، ولم نستفد مطلقا من التحكيم، والصحف المغربية استغلت التصريحات لصالحها خصوصا أننا على مشارف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "تصريح فاروق جعفر هو الاسوأ في تاريخ الرياضة المصرية ولَم يكن موفق فيه، لأنه أساء للكرة المصرية والأندية المصرية والمنتخب الوطني".

وأضاف:"فاروق جعفر قيمة كبيرة فى الرياضة ولكن ما قاله اساء لرموز الرياضة في مصر، وخلال 4 اشهر الماضية، كان هناك توقف في بطولة الدوري، وكانت هناك تصريحات كثيرة، وكلما كثرت التصريحات كثرت الأخطاء".

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ومن المنتظر عودة الدوري المصري من جديد، يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 22 أغسطس موعدا لقمة الأهلي والزمالك في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 31 نقطة جمعهم بعد خوض 16 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في 3).