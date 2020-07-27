شكرا لقرائتكم ميدو جابر: ارتديت رقم 27 مع الأهلي حبًا في تريزيجيه وتشبيهي بوليد سليمان شرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر.

وأكد ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبين حسام البدري".

وأضاف: "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه".

وعن فرص إنضمامه لمنتخب مصر، شدد: "كل لاعبي الدوري المصري تمتلك فرصة للإنضمام للمنتخب والمدير الفني المصري أفضل للمنتخب من الأجنبي".

قال ميدو جابرإن غياب الجماهير سبب رئيسي في خسارة البطولات للمنتخب والأندية المصرية مضيفا: "وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو ضرورة لا تقبل النقاش كما أن أحمد حجازي ومحمد الشناوي يستحقان أيضاً التواجد في طوكيو ".

قال ميدو جابر، إن هناك بعض اللاعبين يسعون لإفتعال أزمات من أجل كسب الشهرة متابعا": "هذه المشكلات والأزمات تكون غير حقيقة على الإطلاق ولكن يقومون لخلقها من أجل الشهرة وكسب ود الجمهور".

Advertisements

وعن تشبيهه بوليد سليمان، شدد: "شرف أن يتم تشبيهي بالنجم الكبير وليد سليمان وتعلمت منه الكثير".

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، أسباب ارتداؤه رقم 27 خلال تواجده في صفوف القلعة الحمراء قائلا :"تديت رقم 27 في الأهلي حبا في محمود حسن ترزجيه".

وتابع: "هناك عدد كبير من اللاعبين يقدموت مستويات رائعة في الدوري المصري ولكن أفضل لاعب لفت نظري في الدوري المصري هو المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي".

وأتم: "عندما كنت لاعبًا في النادي الأهلي، كان وجود الثنائي علي معلول وأحمد فتحي يشعرني بالإطمئنان"