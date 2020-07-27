شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: أشكر مرتضى منصور على منحي فرصة تدريب الزمالك ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، ‏الشكر والتحية للمستشار مرتضى منصور، على منحه فرصة تدريب ‏الفريق في موسم 2016-2017.‏

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"المدير الفني الذي يتولى تدريب الزمالك ‏إسمه يكبر دائماً لارتباطه بنادي بقيمة وحجم نادي كبير".‏

وأكمل:" كنت ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني راينر هولمان في عام ‏‏2007".‏

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وأكد مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن أي مدرب يتولى مهام القلعة البيضاء اسمه بيكبر لأنه يرتبط بمدرسة الفن والهندسة.

أضاف مؤمن سليمان خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الزمالك تغير حاله مع مرتضى منصور، كنا نتعاقد مع لاعبين فرز ثالث بسبب التخبط الإداري والفني والمالي في السابق لكن الأمر اختلف حالياً دلوقتي أصبحنا نقدر ندخل وننافس على كل البطولات.

أوضح مؤمن سليمان: "أنهينا موسم 2016 و8 لاعبين من الزمالك في منتخب مصر ووقتها لم نكن أبطال الدوري المصري".

ووصف مؤمن سليمان: "مصطفى فتحي لاعب فذ ولا يجب التخلي عنه نهائياً من الزمالك لأنه يجيد التعلم كل يوم أشياء جديدة ولا يمكن مقارنة موهبته بأحد".