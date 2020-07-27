شكرا لقرائتكم أحمد نخلة: الأهلي هو نادى القرن والأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد نخلة، لاعب الأهلي والمقاولون العرب ومنتخب مصر السابق ، إن الفنان سعيد صالح أول من طالبنه باللعب للنادي الأهلي ، عندما كان في فندق في الإسكندرية في الصيف فوجئت بمدير الفندق يبلغني أنا وسمير كمون أن سعيد صالح عايزنى أنا و كمونة وخلال دقائق كنا في جناحه وطلب مننا اللعب للنادي الأهلي ، وقابلته بعدها صدفة وكان في منتهى السعادة .

وأضاف لاعب الأهلي والمقاولون العرب ومنتخب مصر السابق ، في تصريحات جمهور التالتة , على قناة on time sport2 ، قائلا طريقة رحيل حسام عاشور من الأهلي غير لائقة ومش عجبني وكان يستحق مباراة تكريم على الأقل ، مؤكدا أن مجدى طلبة افضل من لعب بجواره ، وتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر هداف الموسم مع الأهلي وكنت أتمنى احترافه في بازل السويسري وعليه التخلي عن العصبية.

وأكد نخلة أن الأهلي لم يستطيع تعويض عبد الله السعيد حتى الان ، وصالح جمعة من الممكن أن يعوضه ولا بد من التزامه مع نفسه ، كما يري أن صلاح حسن لا يستحق أن يكون اغلى صفقة في الدوري المصري مؤكدا أن عبد الله جمعة أفضل ظهير أيسر بعد على معلول

وقال أحمد أن الأهلي هو نادى القرن الحقيقي والاقرب للتويج بلقب دوري الابطال الموسم الجاري مضيفا أن أغلى لاعب في مصر يستحق 10 مليون، ويري أن على معلول اهم لاعب فى الأهلي الموسم الحالي ويستحق أفضل محترف في الدوري المصري كذلك ، مشيدا بمحسن صالح باعتباره أفضل من تدرب معه وباهر المحمدي أكثر لاعب يحتاج الأهلي حاليا .

وأتم نخلة, حديثه قائلا أن إصابة العضلة الخلفية أنهت مسيرتي في الأهلي بعد سنتين، وكانت إصابة متكررة وتم علاجي بعدها في المانيا بعدما انتقلت الى المصري البوسعيدي لم اشعر بالآلام بعدها، ولم أتعرض للظلم في القلعة الحمراء.

وعن بدايته قال بدايتي كانت في اختبارات الناشئين في غزل شبين بالمنوفية ، مع الكابتن سعيد الشناوى اللي كان بيضربنى ويجري ورايا ويخاف عليا عشان أكون لاعب جيد ولعبت فريق أول 16 سنة في نادى غزل شبين الذى كان منجما للاعبين المميزين الذين لعبوا في الدوري الممتاز

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وأكد نخلة أن ياسر ريان كان أسرع منه، مضيفا لعبت في منتخب مصر الأول عندما كنت لاعب في المقاولون العرب وعمرى 21 سنة ، كما لعبت أولمبياد أثنيا 90 وبرشلونة 92 مع المنتخب الأولمبي.

وواصل حديثه قائلا نادى المقاولون العرب رفض التفريط في خدماتي من اجل الانتقال الى نادى أوتريخت الهولندي بعرض مغري مقابل 250 ألف دولار ، مضيفا

عدلي القيعي هو من قاد المفاوضات لضمي الى الأهلي من المقاولون العرب ولم أضع أى شروط مادية خلال انتقالي للنادي الأهلي، وكان عقدي فئة ثانية ب 40 الف والكابتن صالح سليم لما عرف انى لم اشترط ماديا تم تعديل عقدي الى الفئة الأولى الى 50 الف جنيه في الموسم الواحد مثل هادى خشبة وشوبير ، وتلقيت مكالمة من صالح سليم بعد الاتفاق مع القيعي على اللعب للأهلي وسط حفاوة كبيرة ، مؤكدا أن شعبية الأهلي وجماهيره كانت السبب فى الانتقال اليه

وعلق على تصريحات فاروق جعفر واصفا إياها بانها كارثية وظلم كبير لأجيال ونجوم الزمالك والكرة المصرية وأطالب نادى الزمالك واتحاد الكرة بالرد

وتابع أحمد عملت مع مدربين برازيليين في الكويت في التدريب لمدة 11 سنة ، وحصلت على شهادات تقدير وخبرات والاتحاد الاسيوي وحصلت على الدوري والكأس والسوبر في موسم واحد مع القادسية الكويتي 17 سنة، وقررت العودة إلى مصر وأدرس عروض تدريبية واحترافية ولم يسبق لى العمل كمدرب في الاهلى ، مضيفا قررت الاستقرار في مصر بعد 11 سنة تدريب في الكويت وأمتلك 3 عروض.

واستكمل حديثه قائلا انتقلت إلى الأهلي بعد تحقيق 6 مواسم تألق مع المقاولون العرب وحصلت على أفضل ظهير أيسر في مصر عام 1993، وظهرت بشكل قوي مع الأهلي وأحرزت هدفا لا أنساه في مرمى الهلال السعودى بالبطولة العربية عام 1996، حيث سجلت الهدف الذهبي بعد دخولي المباراة بلحظات، وصعد الفريق إلى المباراة النهائية وتوج البطولة، وأطلقوا على لقب "نخلة الذهبي" منذ ذلك الحين، ولكن الإصابات تسببت في رحيلي مبكرًا من صفوف القلعة الحمراء.

وأكد أن السويسري رينيه فايلر مدرب مميز والاهلى يمتلك في الوقت الحالي العديد من اللاعبين على مستوي عالي ووفر له كل شيء وأنا أحسد فايلر على اللاعبين مضيفا كنت أتمنى استمرار أحمد فتحى موسمين مع الأهلي ورمضان صبحي أفضل لاعب في مصر وعلى معلول افضل ظهير أيسر حاليا ، وأرى أن مروان محسن يحتاج ثقة أكبر في نفسه.