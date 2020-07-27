شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الزمالك لم يحسم قرار المشاركة في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يتم الاعلان عن اي صفقة الا في نهاية الموسم الجاري، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة ببعض اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين، حسب الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق في بداية التعاقد معه.

واضاف أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أن الفريق لم يحسم موقفه من المشاركة في بطولة الدوري، قائلا: "لم نحسم حتى الان قرارنا بشأن المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، القرار النهائي لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور".

وعن الصفقات التي سيتم بها تدعيم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي قال:"صفقات الزمالك، هذا الصيف ستكون في أضيق الحدود، حيث لن نتعاقد مع اكثر من ثلاثة صفقات على عكس المواسم السابقة".

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ومن المنتظر عودة الدوري المصري من جديد، يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 22 أغسطس موعدا لقمة الأهلي والزمالك في الأسبوع 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء.

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 31 نقطة جمعهم بعد خوض 16 جولة (حقق الفوز في 9 مباريات، تعادل في أربعة وخسر في 3).