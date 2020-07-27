شكرا لقرائتكم خبر عن هانى العقبى: وليد أزارو لا يصلح لقيادة هجوم الأهلى لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العقبى، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لنادى الاتصالات، أن المغربى وليد أزارو لا يصلح لقيادة هجوم المارد الأحمر، قائلاً: "أزارو لاعب كويس بس فى مكان تانى غير الأهلى، لإنه لا يُجيد التهديف بالقدم ولا بالرأس، ومعظم أهدافه والمرمى خالى من حارس المرمى، وميزة السرعة وحدها لا تكفى خاصة فى مركز المهاجم".

أشار المدير الفنى للاتصالات، إن جميع الفريق وخاصة الدرجة الثانية والثالثة تأثروا سلبيًا بفترة توقف النشاط بعد انتشار فيرس كورونا، موضحًا إن هناك بعض اللاعبين من دورى الدرجة الثالثة توجهوا للعمل فى مجالات إخرى من أجل توفير قوت يومهم.

أضاف العقبى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن مرتب اللاعب فى دورى الدرجة الثالثة يتراوح ما بين 3 أو 4 ألاف جنيه فى الشهر، وفى حالة التواجد فى نادى مثل الاتصالات سيصل راتبه لـ 6 ألاف جنيه.

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وألقى المدير الفنى للإتصالات، اللوم على اللجنة الخماسية الملفة بإدارة اتحاد الكرة، بسب تأخرهم فى قرار عودة النشاط، وعدم عقد اجتماعات مع الأندية ورسم خريطة العودة منذ فترة، كما أكد إنه حتى الأن لم يتم تحديد مصير دورى الدرجة الثالثة، قائلاً: "متبصوش على الدورى الممتاز بس، الناس ظروفها أصبحت صعبة جدًا، ولازم الجميع يتعايش مع الوضع الحالى".

وكان العقبى أشر إلى أن الحكام يتعاملون مع الأندية بـتوازن الأمور، موضحاً أن بعضا منهم يتعامل مع الأندية الجماهيرية باختلاف عن الأندية غير الجماهيرية.

وأوضح العقبى أنه يدفع فاتورة صراحته بعدم تواجده فى أى منصب بالنادى الأهلى أو منتخبات مصر، مؤكدا أنه يحب أن يلتزم الصراحة دائماً فى كل شىء.

وأكد العقبى أن دورى الدرجة الثانية يمتلك منجم ذهب من اللاعبين، حيث تولى مهمة فريق الإتصالات منذ شهر ديسمبر الماضى ومعه كل من معتصم سالم مدربا عاما، وأحمد المصرى مدربا مساعدا، مع استمرار إبراهيم عبد العزيز مدرباً لحراس مرمى، بعدما اعتذر عن استكمال مهمته مع الرجاء بعد تحقيق نتائج غير جيدة.