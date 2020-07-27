شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365: بطل اليونان يُغري رمضان بدوري الأبطال.. بترشيح من كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن نادي اولمبياكوس اليوناني دخل قائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري ويعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي.

لمتابعة لايف شبانه

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وأكد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " أن هناك مفاوضات من أندية مع رمضان صبحي لشرائه بشكل نهائي على رأسها الأهلي وفيورتينا الايطالي، قبل ان تنضم اندية اخري لسباق ضم الجناح الدوري ابرزها في الدوري الألماني والتركي.

وتابع شبانة في لايف الخليج 365 أن ترشيح رمضان صبحي في نادي اولمبياكوس بطل الدوري اليوناني جاء من جانب احمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اليوناني والذي اكد لادارة ناديه ان رمضان صبحي سيمثل اضافة للفريق في الموسم الجديد خاصة وانه سيشارك في دوري ابطال اوروبا، في الوقت الذي يدرس رمضان صبحي العرض بقوة خاصة وان اولمبياكوس سيشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الجديد بصفته بطلا للدوري اليوناني.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.