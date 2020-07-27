شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: جيل الزمالك الحالى لو حصد دورى الأبطال "يحط رجل على رجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، أن يتوج الفريق الكروى الأول بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالى قادر على حصد اللقب، وإضافته لسجلات تاريخ قلعة ميت عقبة، خاصة بعد التتويج ببطولتى السوفر المحلى والأفريقى.

قال طارق يحيى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2": "الزمالك الأقرب لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، والجيل الحالى يستطيع فعل ذلك، وبعد حصد السوبر المحلى والأفريقى لو توجت بدورى الأبطال يبقى تحط رجل على رجل".

وكان طارق يحيى علق ف حوار خاص مع ”الخليج 365” على مطالبة الزمالك بأحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن، الذى منحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للأهلى مطلع القرن الجارى، مشددًا على أن الزمالك يقاتل من أجل إثبات أحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن قائلاً، "إذا أراد الله ووفقنا فى هذه القضية نكون عملنا شيئا كبيرا لجماهير الزمالك وتاريخه، وإذا لم نوفق سنكون سعينا من أجل إثبات وجهة نظرنا، ويكفينا شرف المحاولة ولسنا فى خصومة مع الأهلي".

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وأشار مدرب الزمالك السابق إلى أن هناك بعض التصريحات التى أدلى بها فى الفترة الأخيرة واتخذتها الجماهير على أنها "تريند" قائلاً، "هذا يعود إلى القبول لدى الجماهير وتوفيق من الله سبحان وتعالى، ولو المشاهد له القبول فى هذا الشيء سيكون جيد وإذا لم تر أن طارق يحيى موفق وليس له قبول فهذا يعود لك، ولكن ليس من حق أحد أن يتلفظ بأشياء سيئة فأنا طوال مشوارى كل من يعرفنى يعرف أننى دمى خفيف، ولا أدعى هذا على الهواء".

وأضاف يحيى، أنه كان يظهر وعمره 18 عاما فى برنامج قديم اسمه "رمسيس ياه"، وكانت الجماهير متعلقة به وكان يتحدث فى برنامج يتابعه الوطن العربى كله، قائلاً، "نحن فى النهاية نعمل فى قناة فئوية وهناك بالطبع أشخاص ستختلف معك وستحبك او تكرهك والأهم أنك تؤدى دورك المهنى وتحاول توصيل صوت جماهير الزمالك لحل أزماته أو طرح قضاياه"، متابعًا: "أما قصة التريندات فهى رزق من عند الله".

وعن محتوى قناة الزمالك فى الفترة الأخيرة قال، "المحتوى جيد وهناك تطوير يحدث فى الفترة المقبلة وهناك عدد برامج سيتم عرضها فى الفترة المقبلة وأعد الجماهير بأنها سترى شيئا محترما فى الفترة المقبلة، مشددًا على أن القناة لديها متابعين كثر ولها نسبة مشاهدة عالية.