شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: جمهور الزمالك بيفهم كورة.. والعمومية ملحمة فى حب مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق أن حضور أعضاء الزمالك فى الجمعية العمومية اليوم ملحمة فى حب مجلس إدارة النادى .

و قال مؤمن سليمان فى تصريح لـ برنامج زملكاوى الذى يذاع على شاشة قناة الزمالك أن جمهور الزمالك بيفهم كورة جدا و لا يوجد مشجع زملكاوى هيقول مش بفهم كورة و لكننى زملكاوى .

و أشار مؤمن سليمان أن النادى فى تطوير مادى و إدارى بناء على صعيد الإدارة و فريق الكرة .

Advertisements

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 4/0 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وجاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثاني مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.