شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: هناك لاعبين يفتعلون الأزمات لكسب الشهرة وبيشبهونى بوليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ميدو جابر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر، وقال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية : "لا يوجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبينه..طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه".

وعن فرص إنضمامه لمنتخب مصر، شدد: "كل لاعبي الدوري المصري تمتلك فرصة للانضمام للمنتخب والمدير الفني المصري أفضل للمنتخب من الأجنبي".

وشدد ميدو جابر أن غياب الجماهير سبب رئيسي في خسارة البطولات للمنتخب والأندية المصرية مؤخراً ، معلقاً :"وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو ضرورة لا تقبل النقاش..كما أن أحمد حجازي ومحمد الشناوي يستحقان أيضاً التواجد في طوكيو ".

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وأكد ميدو جابر إن هناك بعض اللاعبين يسعون لإفتعال أزمات من أجل كسب الشهرة متابعاً :"هذه المشكلات والأزمات تكون غير حقيقة على الإطلاق ولكن يقومون لخلقها من أجل الشهرة وكسب ود الجمهور".

وعن تشبيهه بوليد سليمان، علق: "شرف أن يتم تشبيهي بالنجم الكبير وليد سليمان وتعلمت منه الكثير".