شكرا لقرائتكم خبر عن إيناسيو: الأهلى تفوق على الزمالك فترة وجودى واستعجال البطولات سر رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن لاعبي فريق النادي الأهلي كانوا أفضل من الزمالك خلال فترة توليه قيادة القلعة البيضاء .

وأضاف إيناسيو في تصريحات تليفزيونية : "لا أرغب في ذكر اسم معين بالأهلي ولكن جميعهم كانوا جيدين ولهم أسماء كبيرة"، مؤكدا أن سبب رحيله عن الزمالك، جاء بسبب استعجال البطولات فكان مسئولو النادي لا ينتظرون على المدرب أو اللاعبين، لذلك رحلت فورا" مشيرا فى الوقت نفسه أنه سعيد بتجربته مع الفريق الأبيض رغم تلك الأزمات".

وتابع المدرب البرتغالى "لو الزمالك أرسل عرض مناسب طبعا سأوافق عليه ولكن لو كان مناسبا ، مشيرا أنه منذ رحيله عن الزمالك ولم يفاوضه الأهلي أو أي نادي مصري آخر".

Advertisements

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، السفر اليوم إلى الإسكندرية لخوض معسكر جديد في برج العرب استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية، ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر السكندري.