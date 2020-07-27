شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: تصريحات فاروق جعفر غير موفقة.. ولكن لا يجوز ذبح نجم كبير بحجمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن فاروق جعفر أخطأ في تصريحاته الأخيرة معلقاً :"الأندية والمنتخبات المصرية فازت بالبطولات بجهدها وليس بمجاملة الحكام.. كابتن فاروق لا يجانبه التوفيق وهو اعترف بذلك وبالتالي لا يجوز ذبحه والمبالغة في انتقاده خاصة وأن فاروق جعفر ملك النصف نجم كبير وقدم الكثير للزمالك والكرة المصرية.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"تواصلت مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب في اليومين الماضيين، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك.. تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر"

فيما أعرب أسامة فيصل لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتسجيله ٣ أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت.. مشيرًا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر، ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

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وأشار فيصل إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددًا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية بفوز الزمالك برباعية نظيفة احرزها حسام اشرف واسامة فيصل " هاتريك ".