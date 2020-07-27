شكرا لقرائتكم خبر عن إيناسيو: شيكابالا أبرز لاعبى الزمالك وفشل تجربته فى الدورى البرتغالى مؤسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن هناك عدد من اللاعبين المميزين بالدورى المصرى .

وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا هو أبرز لاعبي الزمالك، وكان قائدا عظيما" مؤكدا أن فشل تجربته في الدوري البرتغالي أمر مؤسف".

وقال إيناسيو إن لاعبي فريق النادي الأهلي كانوا أفضل من الزمالك خلال فترة توليه قيادة القلعة البيضاء .

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وأضاف مدرب الزمالك السابق : "لا أرغب في ذكر اسم معين بالأهلي ولكن جميعهم كانوا جيدين ولهم أسماء كبيرة"، مؤكدا أن سبب رحيله عن الزمالك، جاء بسبب استعجال البطولات فكان مسئولو النادي لا ينتظرون على المدرب أو اللاعبين، لذلك رحلت فورا" مشيرا فى الوقت نفسه أنه سعيد بتجربته مع الفريق الأبيض رغم تلك الأزمات".

وتابع المدرب البرتغالى "لو الزمالك أرسل عرض مناسب طبعا سأوافق عليه ولكن لو كان مناسبا ، مشيرا أنه منذ رحيله عن الزمالك ولم يفاوضه الأهلي أو أي نادي مصري آخر".