شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: اليوم فى الأهلى يساوى 10 سنوات خارجه والسوشيال ميديا سبب فشلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ميدو جابر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن ذهب للإختبار في العديد من الأندية مثل الترسانة والمقاولون إلا أنه فشل وبدأ حياته الكروية في السكة الحديد، وقال ميدو جابر في تصريحات تلفزيونية: "انتقلت لصفوف مصر للمقاصة من الألومنيوم عن طريق وليد هويدي، ومضيت علي 100 ألف جنية حتى يتم انتقالي لصفوف المقاصة ورئيس النادي دفع المبلغ بعد تألقي".، وأتم: وقعت للأهلي وأنا في الدرجة الثانية مع هيثم عرابي وعلاء عبد الصادق لكن الأمور لم تتم، واليوم في النادي الأهلي يساوي عشر سنوات في أى نادي آخر".

وتابع ميدو جابر أن إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة هو أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره، معلقاً: "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي مع الفريق وأفضل فتراتي كانت مع كارتيرون".

وتابع: "لا يوجد لاعب في الأهلي لم يواجه الإنتقادات علي السوشيال ميديا، وراضي تماماً عن فترتي في الأهلي واسم الأهلي أضاف لي الكثير..أخي توفيق زملكاوي متعصب لكنه يحبني أكثر من أي شىء ولم يخطئ في النادي الأهلي".

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وكشف ميدو جابر أن أحمد الشيخ يقدم حالياً مستوي مميز مع الأهلي في عهد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مضيفاً :"طلعت يوسف ساعدني كثيراً في التخلص من الضغوط بعد عودتي من الأهلي..تلقيت العديد من العروض وحسام غالي طلبني للعب ضمن صفوف الجونة ولكن لا أفكر في الرحيل عن مصر للمقاصة حالياً وتركيزي فقط مع الفريق وتحسين مركزه".

وأضاف: "سبب فشلي وفشل لاعبي مصر للمقاصة مع الأهلي والزمالك هو السوشيال ميديا وإنهم ملهمش في جو اللقطة".