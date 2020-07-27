شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: ارتكبت ركلة جزاء أمام السنغال والحكم رفض احتسابها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه ارتكب ركلة جزاء صحيحة أمام السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.
وقال هيما فى تصريحات تليفزيونية : "حكم المباراة أشار إلى ركلة جزاء ارتكتبها ضد لاعب السنغال ثم قام بتغيير قراره فى نفس اللحظة، ولكنها كانت ركلة جزاء صحيحة".
وأضاف سعيد : "من الممكن أن يتعاطف معك الحكم فى المباراة ولكن من الصعب الجلوس معه قبل اللقاء والاتفاق معه هذا أمر مستحيل لم يحدث على الإطلاق".
وأضاف: "لا يوجد عاقل يستطيع تصديق تصريحات فاروق جعفر، وليس لها محل من الإعراب على الإطلاق".
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