شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمقصود: أحضرنا أسامة فيصل من دمياط فى 2016 ببلاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، أنه نجح في التعاقد مع فيصل وضمه للقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.

وقال عبدالمقصود فى تصريحات تليفزيونية : "أسامة فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير عام 2016 وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين".

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وأضاف: "وقتها أسامه فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي وحصلنا على بطولة الشيخ زايد وكانا هدافي البطولة".