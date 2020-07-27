شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمقصود: أحضرنا أسامة فيصل من دمياط فى 2016 ببلاش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، أنه نجح في التعاقد مع فيصل وضمه للقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.
وقال عبدالمقصود فى تصريحات تليفزيونية : "أسامة فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير عام 2016 وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين".
وأضاف: "وقتها أسامه فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي وحصلنا على بطولة الشيخ زايد وكانا هدافي البطولة".
وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 4/0 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الفريقين لعودة استئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وجاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".
ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.
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