ضياء السيد: تصريحات فاروق جعفر ستهدى "الوداد" لقب أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، أن الوداد المغربي سوف يستغل تصريحات فاروق جعفر من أجل الضغط على الاتحاد الأفريقي فى المباريات المقبلة.

وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية "تصريحات فاروق جعفر ستؤثر على الأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا خاصة وأن الوداد المغربى سوف يستغل الموقف".

وأضاف: "الاتجاه داخل الاتحاد الأفريقي هو إهداء اللقب فى هذه النسخة إلى الوداد المغربي لتعويضهم عما حدث أمام الترجي فى البطولة الماضية".

وفجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.