مدرب يوفنتوس: حققت لقب الدوري كعجوز.. رونالدو وديبالا يستحقان الإشادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بتحقيق أول لقب للدوري في مسيرته، مشيراً إلى أن كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا صنعا الفارق للفوز بالبطولة.

وتوج نادي يوفنتوس بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي عقب فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين.

وقال ساري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "منذ اليوم الأول لي في غرف خلع الملابس وأنا أعرف أنني مع لاعبين من طراز كبير، هناك لاعبين عظماء يمكنك الاعتماد عليهم".

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وأضاف: "أنا ككل الأطفال كنت أحلم يوما ما بالفوز بلقب الدوري، لم أتمكن من تحقيق هذا الحلم وأنا كبير، ولكني حققته وأنا عجوز، وأنا سعيد بهذا".

وتابع ساري: "لا يمكنك الدخول لنادي يفوز منذ ثمانية سنوات و طلب تغييرات فورية، ذلك ليس شيئا ذكيا، كانت هناك تحديات تكتيكية بمحاولة إيجاد الإنسجام بين خصائص كل هؤلاء اللاعبين".

واختتم ساري تصريحاته قائلاً: "رونالدو وديبالا يصنعان الفارق في الملعب، هم يستحقون الإشادة، ولكن النادي الذي خلفهم لا يجب الإغفال عن دوره، الإدارة تفعل لنا كل شيء".