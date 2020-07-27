مؤمن سليمان: لا أريد عودة الدوري "كزملكاوي".. ونستطيع أن نكون أبطال مصر بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق لفريق نادي الزمالك، عن رأيه في استكمال مسابقة دوري we المصري موسم (2019 - 2020).

وقال مدرب الزمالك الأسبق في قناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"أنا كزملكاوي لا أريد عودة الدوري، لأن فرصنا بعيدة في الفوز بالمسابقة خلال هذا الموسم".

وتابع :"الزمالك يستطيع أن يكون أبطال مصر من خلال الفوز بلقب كأس مصر".

وواصل :"في عهدي الزمالك كان يعاني خلال الموسم وتحديدًا في مسابقة الدوري، وفي النهاية استطعنا الفوز على الإسماعيلي والأهلي وتوجنا بالكأس".

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وأنهى :"الزمالك خلال مسيرتي انضم منه 8 لاعبين للمنتخب المصري الأول".

وقاد مؤمن سليمان الزمالك في موسم (2016 - 2017)، لينجح الفريق الأبيض بالفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر بنتيجة (3-1)، ثم الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الخسارة من صنداونز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الزمالك خلال هذا الموسم يحتل الترتيب الرابع برصيد 31 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، إلا أن الفريق الأبيض يبتعد عن الأهلي متصدر الترتيب بفارق 18 نقطة لكن يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام إنبي.

ومن المقرر أن يتم استئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر بعد توقف استمر خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ترك ملف عودة فريقه لمسابقة الدوري لدى الجمعية العمومية والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. (طالع التفاصيل)