لاعب الأهلي السابق: لم أندم على الرحيل من النادي.. والانتقادات أمر منطقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ميدو جابر لاعب نادي مصر المقاصة، أنه لم يندم على الرحيل من النادي الأهلي، مشيراً إلى أن أفضل فتراته في النادي كانت خلال ولاية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وقال ميدو جابر في تصريحات لبرنامج "نمبر 1" عبر قناة النهار: "لم يكن هناك توافق بيني وبين حسام البدري، وتحدثت معه عن رغبتي في الرحيل ولم يكن هناك مشاكل بيننا ويجب عليَ احترامه، ورفض طلبي وقال لي أنني سألعب، وفعلاً ظللت في النادي وتم تسجيلي في قائمة النادي بأفريقيا ولعبت".

وأضاف: "أفضل فتراتي في الأهلي كانت مع كارتيرون، وهو يساعد اللاعبين ويتحدث معي كثيراً وقال لي أنه يحتاج لي في الفريق".

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وتابع ميدو جابر: "كان لدى مارتن لاسارتي قابلية لرحيلي على سبيل الإعارة، ولكنني رفضت الرحيل على سبيل الإعارة، وطلبت رحيلي نهائياً عن النادي، وعندما بدأت في المشاركة رحبوا برحيلي وانتقلت لمصر المقاصة".

وواصل لاعب نادي مصر المقاصة: "الانتقادات في الأهلي أمر منطقي، لأن النادي الأهلي نادي كبير، ومطلوب منك أن تكون جيداً في جميع المباريات، والانتقادات أثرت عليَ في البداية ولكنني تعودت على الأمر".

واختتم تصريحاته: "لا أعرف إذا كنت سأعود للنادي الأهلي مرة أخرى، ولم أندم على الرحيل من الفريق لأنني مَن اتخذت قرار الرحيل".