فوينلابرادا يخسر فرصة المشاركة في تصفيات التأهل للدوري الإسباني بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

خسر فريق فوينلابرادا فرصة المشاركة في تصفيات التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق.

وكانت مواجهة فوينلابرادا الأخيرة في دوري الدرجة الثانية أمام ديبورتيفو لاكرونيا تأجلت، بسبب الإعلان عن إصابة 28 شخصًا بالفريق بفيروس كورونا المستجد.

وتبعًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قررت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" اليوم الأحد عدم إقامة المواجهة التي تأجلت، بسبب عدم توفر الوقت اللازمة لإقامة التصفيات الإضافية لحسم المقعد الثالث المؤهل لدوري الدرجة الأولى.

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وتأهل هويسكا وقادش صاحبا المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الأولى، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية لحسم البطاقة الثالثة.

ويحتل فوينلابرادا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويحتاج نقطة التعادل فقط لاحتلال المركز السادس المؤهل للتصفيات، وهو المركز الذي يحتله إلتشي.

لكن تبعًا لقرار رابطة "ليجا"، سيخوض إلتشي تصفيات التأهل لدوري الدرجة الأولى، إلى جانب ريال ساراجوسا، ألميريا وجيرونا، على حساب فوينلابرادا.