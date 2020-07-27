أمير مرتضى: حسم موقفنا من الدوري في يد الإدارة.. وسنتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك بأن تصعيد الناشئين كان بالإتفاق مع باتريس كارتيرون، كما أوضح أنهم لم يحسموا موقفهم من استكمال دوري we الممتاز، وأكد أن إعلان الصفقات الجديدة سيكون في نهاية الموسم.

وقال أمير مرتضى في تصريحانه لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "اتفقنا مع كارتيرون من البداية على الاعتماد على اللاعبين الشباب، وهذا ما حدث بالفعل وخلال الفترة الماضية كنا نعتمد على لاعبين شباب في بعض الأوقات."

وتابع: "هؤلاء اللاعبين (اللذين شاركوا في ودية وادي دجلة) تواجدوا من قبل، وتعرف عليهم في أوقات سابقة لكن لأول مرة تجدهم جميعًا مع الفريق في تجمع واحد."

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أما فيما يتعلق بإعلان الصفقات الجديدة، فقد قال: "لن نتحدث عن أي شيء متعلق بالموسم المقبل وطالما الموسم مستمر وبطولة دوري الأبطال لم تنته لن نعلن عن أي صفقة."

وأضاف :"التدعيمات التي ستأتي في الموسم المقبل لن تكون عدد كبير من اللاعبين كما حدث في أوقات سابقة، وسنتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة على الأكثر."

وواصل: "نحن لا نبحث عن التعاقد مع لاعبين كُثر أو رحيل لاعبين كثر، وحتى الآن لم نحدد بعد من سيرحل أو يبقى وخلال الفترة المقبلة سنحدد الاحتياجات الخاصة بالفريق بناء على باقي المباريات."

واختتم بإيقاف موقفهم من استكمال دوري we الممتاز: "لم يتم حسم الموقف من الدوري بشكل رسمي، وليس لدينا تأكيد رسمي من مجلس الإدارة عن هذا الأمر، هناك أندية بالكامل تصاب بفيروس كورونا، حتى الزمالك أصيب منه لاعبين، وهذا الملف في يد رئيس الزمالك ومجلس الإدارة وفي النهاية كجهاز كرة وجهاز فني ننفذ ما يحقق المصلحة العامة."