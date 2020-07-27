محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن قرار استكمال مسابقة الدوري في يد أعضاء الجمعية العمومية والمدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.
وأضاف مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"قرار استكمال الدوري هو قرار الجمعية العمومية والمدرب باتريس كارتيرون لأنه قرار فني".
وتابع :"هيبة الدولة ليس في عودة مسابقة الدوري، لكن بما حدث من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك وتواجدهم اليوم".
وواصل :"الخطيب يريد استكمال الدوري، لأنه يريد بطولة قبل الانتخابات بسنة، خلال عهدي حققت 30 بطولة في جميع الألعاب من بينهم 11 بطولة في كرة القدم، وتفوقت على الخطيب (بتاع الكورة) بعدما حصلت على خمس بطولات مقابل ثلاثة له".
مرتضى وجه رسالة لمنتقديه قائلاً :"اليوم يعتبر عيدًا لجميع الزملكاوية بعد حضور الآلاف رغم درجة الحراراة وقبل الانتخابات بسنة واحدة".
وأكمل :"لا يهمني من قال نعم أو لا، الأهم لي الحضور والاستجابة بالتوافد، وأتوقع أن الأعداد ستزداد في اليوم الثاني أقل من اليوم الأول".
وأشار :"البعض كان يريد فشل الجمعية العمومية، أين أنتم الآن، مستعد من غدًا إقامة انتخابات الزمالك، وأعضاء الجمعية العمومية تجعلني مستمرًا في مهمتي حتى لا يتعرض النادي للخراب".
وأنهى :"قائمتي في الانتخابات الماضية اكتسحت، وتم تزوير الفرز ليلاً لأحمد مرتضى رغم أنني كنت على علم أنه مكتسح".
ومن المقرر أن يتم استئناف مسابقة مباريات دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم حصل على الضوء الأخضر لاستئناف مباريات الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس بعد توقف استمر خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية من مرتضى للخطيب بشأن عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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