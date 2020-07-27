أمير مرتضى: يجب ألا نتصيد لجعفر.. ووارد أن يكون جزء من تصريحاته واقعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طلب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عدم التصيد لتصريحات فاروق جعفر أسطورة النادي السابق، قائلًا أن جزء من تصريحاته قد يكون واقعيًا، بعدما أثر الجدل حول تحقيق الأندية المصرية للبطولات الإفريقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية :"لا يجب ألا نتصيد في الأمور بالنسبة لتصريحات فاروق جعفر لأنه قيمة كبيرة، وهو رجل له تاريخ كبير في الكرة والإعلام، ربما يكون التصريح غير موفق لكل كل الأندية التي حققت البطولات."

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وتابع: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب حققوا البطولات التي حصلوا عليها بالجهد والعرق، لكنه أيضًا خرج وأوضح التصريحات التي أدلى بها بعد ساعات قليلة."

وأشعل فاروق جعفر ردود الأفعال بتصريحاته الجمعة الماضية عن دور التحكيم في تحقيق الأندية المصرية لبطولاتها خلال فترة الثمانينات، مشيرًا إلى أنه كقائد للزمالك حضر اجتماعات مع الحكام قبل مباريات الفريق.

وتابع أمير مرتضى: "وارد أن يكون يتحدث في شيء به جزء من الواقعية في الأخر، وبدليل أن هناك حكام تتعرض للإيقاف وحكام توقف مدى الحياة، وفي النهاية قام بإيضاح تصريحه."