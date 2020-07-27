"للموسم التاسع على التوالي".. يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توج فريق يوفنتوس رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، عقب فوزه على سامبدوريا 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام إنتر ميلان الوصيف قبل نهاية الدوري بجولتين، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

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وتقدم يوفنتوس بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 67.

وأنهى سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مورتن تورسبي في الدقيقة 77، فيما أهدر رونالدو ركلة جزاء ليوفنتوس في الدقيقة 89.

وهذا الفوز هو الـ26 ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ19 لسامبدوريا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في خمس.