إيناسيو: أتوقع وصول الزمالك والأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه حاول تقديم كل إمكانياته للفريق الأبيض، مشيراً إلى أنه لا يمانع تدريب النادي الأهلي.

وقال إيناسيو في تصريحات لبرنامج "نمبر 1" عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك نادي كبير ولديه جماهير كبيرة وتحب النادي، وأنا حاولت تقديم كل إمكانياتي للنادي، حدثت بعض المشاكل ورحلت بعدها ولكني أحببت التجربة والتدريب في مصر".

وأضاف: "تأقلمت بشكل جيد مع النادي ولكن بعض الأمور لم تسير بصورة جيدة وهذا هو السبب في رحيلي، وإذا ظهرت دعوة أو تفاوض جديد ومشروع النادي يتفق مع أهدافي بالتأكيد سأعود للنادي".

وتابع المدير الفني السابق للزمالك: "كان لدي لاعبين ممتازين، وشيكابالا كان كابتن كبير للفريق هو والشناوي وعلي جبر لاعب محترف، وكلهم كانوا على قدر عالي من الاحترافية".

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وأردف: "الأهلي لديه لاعبين كبار، والامكانيات التي لديه أكبر من الامكانيات في الأندية في مصر، وكان الأهلي أقوى في فترة توليتي للزمالك، وكنا نحاول التغلب على هذا ولكن على المستوى الفردي كان الأهلي أفضل".

وأكمل إيناسيو: "يجب أن يكون للزمالك مشروع على المدى الطويل، والزمالك كان يريد مني نتائج فورية ولا ينظر للمدى البعيد، لم يكن هناك صبر على المدربين في الدوري المصري وكان المدربين يتغيرون دائماً، وإدارة الزمالك أعطوا الفرصة للجهاز الفني الحالي ويقدمون أداءً جيداً".

وواصل: "لم يفاوضني الأهلي أو أي نادي مصري لتدريبه، وليس لدي مشكلة في تدريب الأهلي إذا كان المشروع جيدا، ويعطينا الانتصار دائما".

واختتم إيناسيو تصريحاته: "أتمنى أن يفوز الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأرى أنه النهائي سيكون بين الأهلي والزمالك".