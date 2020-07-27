الزمالك: الفوز بأربعة أهداف لا يعني شيئًا.. ولعب 3 أشوط "إيجابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أحمد الهواري:

قلل أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك من أهمية الفوز بنتيجة 4-0 على وادي دجلة اليوم الأحد ضمن استعدادات الفريق لاستئناف دوري we الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته عقب المباراة أن مواجهة وادي دجلة كانت مثمرة بالنسبة للفريق من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وأوضح المشرف على الكرة أن الفوز بأربعة أهداف لا يعني شيئا فالنتائج مطلوبة لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

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وأضاف أمير مرتضى أن تألق شباب الزمالك أمام دجلة يعد أمرا جيدا موضحا أن طول مدة المباراة لـ ٣ أشواط كان أمرا إيجابيا ومميزا.

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق سيبدأ الدخول في معسكر مغلق جديد غدا الإثنين لمواصلة التجهيز للفترة المقبلة.

وواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء الأحد على ملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، في ثالث وديات الفريق بعد اللعب أمام سموحة ثم بيراميدز.