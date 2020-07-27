كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، أسباب ارتداؤه رقم 27 خلال تواجده في صفوف القلعة الحمراء.
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ارتديت رقم 27 في الأهلي حبا في محمود حسن ترزجيه".
وتابع: "هناك عدد كبير مناللاعبين يقدموت مستويات رائعة في الدوري المصري ولكن أفضل لاعب لفت نظري في الدوري المصري هو المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي".
وأتم: "عندما كنت لاعبًا في النادي الأهلي، كان وجود الثنائي علي معلول وأحمد فتحي يشعرني بالإطمئنان".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو جابر: ارتديت رقم 27 مع الأهلي حبًا في تريزيجيه.. و"ديانج" الأفضل في الدوري حاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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