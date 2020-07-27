ميدو جابر : سأشجع الزمالك أمام الرجاء.. ولو عاد الزمن سأختار الأهلي

قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًاومصر للمقاصة حاليًا، إن يتمنى وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال وسأشجع الزمالكأمام الرجاء المغربي، ولكن أتمنى فوز الأهلي بالبطولة".
وتابع: "لو عاد بي الزمن ألف مرة سأختار النادي الأهلي ولن أقبل التوقيع إلى أي نادي أخر".
قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًاومصر للمقاصة حاليًا، إن هناك بعض اللاعبين يسعون لإفتعال أزمات من أجل كسب الشهرة
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هذه المشكلات والأزمات تكون غير حقيقة على الإطلاق ولكن يقومون لخلقها من أجل الشهرة وكسب ود الجمهور".
وعن تشبيهه بوليد سليمان، شدد: "شرف أن يتم تشبيهي بالنجم الكبير وليد سليمان وتعلمت منه الكثير".
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