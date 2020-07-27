ميدو جابر: الأهلي ظلم حسام عاشور.. وتاريخ أحمد فتحي يمنعه من الإنتقال للزمالك

دافع ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، عن حسام عاشور، لاعب وقائد الأهلي سابقًا، بعدما تم استبعاده من قبل مسئولي الأهلي.
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان"على قناة "النهار": "لم أشاهد لاعب يحب الأهلي وضحي من أجله مثل حسام عاشور، وأي لاعب يخرج من الأهلي مؤخراً يتعرض للإهانة من الجمهور".
وتابع: "حسام عاشور تعرض للظلممن النادي والجمهور، وهو أخطأ في شيء وحيد وهو الفيديوهات الأخيرة".
وعن رحيل أحمد فتحي، علق: "تاريخ أحمد فتحي مع الأهلي يمنعه من الإنتقال للزمالك، وهو أصعب لاعب لاعبته خلال مسيرتي وكذلك حسن الشامي".
وفي سياق أخر، أتم: "أتمني إنضمام الثنائي اليو ديانج وأشرف بن شرقي لصفوف مصر للمقاصة"
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