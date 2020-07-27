قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكثير من جماهير النادي الأهلي ليست متابعة جيدة للعبة كرة القدم.
وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة
وأكمل:" لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول أنه لا يفهم في كرة القدم".
وأوضح:"أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض.
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يعنيه أن جماهير الزمالك يكون أقل في العدد من نظيره للأهلي، مشيراً إلى أن الأهم هو وعي الجماهير والمامهم باللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن سليمان : الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.