مؤمن سليمان : الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة"‏

قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكثير من جماهير ‏النادي الأهلي ليست متابعة جيدة للعبة كرة القدم.‏

وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة

الزمالك:"فيه أهلاوية كتير يقولوا أحنا بنشجع ‏الأهلي بس مالناش في الكورة".‏وأكمل:" لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول أنه لا يفهم ‏في كرة القدم".‏وأوضح:"أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على ‏أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض.‏وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يعنيه أن جماهير الزمالك يكون أقل في ‏العدد من نظيره للأهلي، مشيراً إلى أن الأهم هو وعي الجماهير والمامهم ‏باللعبة.‏