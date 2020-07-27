مؤمن سليمان: إيهاب جلال يشبهني وأستمتع بمواجهته فنياً

قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏إيهاب جلال، نظيره بمصر المقاصة، يشبهه كثيراً في الفكر الفني ‏والخططي.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" إيهاب جلال يشبهني وأستمتع كثيراً بمواجهته

فنياً ‏من خارج الخطوط في المباريات، فمواجهتنا تكون تحدي في اللعبة".‏وأشاد مؤمن سليمان بالثنائي طلعت يوسف وحلمي طولان، مشيراً إلى ‏أن الأخير هو أستاذه في التدريب.‏