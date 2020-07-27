مؤمن سليمان: إيهاب جلال يشبهني وأستمتع بمواجهته فنياً

قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن إيهاب جلال، نظيره بمصر المقاصة، يشبهه كثيراً في الفكر الفني والخططي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" إيهاب جلال يشبهني وأستمتع كثيراً بمواجهته
وأشاد مؤمن سليمان بالثنائي طلعت يوسف وحلمي طولان، مشيراً إلى أن الأخير هو أستاذه في التدريب.
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