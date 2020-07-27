ميدو جابر: يختار الثلاثي الأنسب للإنضمام إلى المنتخب الأولمبي

قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن غياب الجماهير سبب رئيسي في خسارة البطولات للمنتخب والأندية المصرية.
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو ضرورة لا تقبل النقاش".
وتابع: "كما أن أحمد حجازي ومحمد الشناوي يستحقان أيضاً التواجد في طوكيو".
قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة هو أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره.
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدري صمم علي بقائي مع الفريق وأفضل فتراتي كانت مع كارتيرون".
وتابع: "لا يوجد لاعب في الأهلي لم يواجه الإنتقادات علي السوشيال ميديا، وراضي تماماً عن فترتي في الأهلي واسم الأهلي أضاف لي الكثير.
وأتم: "أخي توفيق زملكاوي متعصب لكنه يحبني أكثر من أي شئ ولم يخطئ في النادي الأهلي".
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