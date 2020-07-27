إيناسيو: شيكابالا أبرز لاعبي الزمالك.. ومستعد لتدريب الأهلي

قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه مستعد لتدريب النادي الأهلي طالما كان العرض مناسبا.
وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شيكابالا هو أبرز لاعبي الزمالك، وكان قائداعظيما".
وتابع: "للأسف تجربة شيكابالا في الدوري البرتغالي لم تكلل بالنجاح وذلك أمر مؤسف".
وأكد أوجوستو إيناسيو خلال تصريحاته "محمد صلاح وتريزيجيه فخر للاعبين المصريين".
قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق، إنههناك عدد من اللاعبين المميزين.
وأكد أوجوستو إيناسيو في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا أرغب في ذكر اسم معين بالأهلي ولكن جميعهم كانوا جيدين ولهم أسماء كبيرة".
وعن رحيله عن الزمالك، علق: "استعجال البطولات سر رحيلي عن الأبيض فكان مسؤولو النادي لا ينتظرون على المدرب أو اللاعبين، لذلك رحلت فورا".
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