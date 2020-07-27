إبراهيم سعيد يكشف واقعة تحكيمية في أمم إفريقيا 2006

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه ارتكب ركلة جزاء صحيحة أمام السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على

قناة "Ten": "حكم المباراة أشار إلى ركلة جزاء ارتكتبها ضد لاعب السنغال ثم قام بتغيير قراره فى نفس اللحظة، ولكنها كانت ركلة جزاء صحيحة".وأضاف: "من الممكن أن يتعاطف معك الحكم فى المباراة ولكن من الصعب الجلوس معه قبل اللقاء والاتفاق معه هذا أمر مستحيل لم يحدث على الإطلاق".

وكان المنتخب المصري قد توج بكاس الامم الافريقية 2006 على حساب منتخب كوت ديفوار.