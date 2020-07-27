أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه ارتكب ركلة جزاء صحيحة أمام السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع علىقناة "Ten": "حكم المباراة أشار إلى ركلة جزاء ارتكتبها ضد لاعب السنغال ثم قام بتغيير قراره فى نفس اللحظة، ولكنها كانت ركلة جزاء صحيحة".
وأضاف: "من الممكن أن يتعاطف معك الحكم فى المباراة ولكن من الصعب الجلوس معه قبل اللقاء والاتفاق معه هذا أمر مستحيل لم يحدث على الإطلاق".
وكان المنتخب المصري قد توج بكاس الامم الافريقية 2006 على حساب منتخب كوت ديفوار.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يكشف واقعة تحكيمية في أمم إفريقيا 2006 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.