مدرب ناشئي الزمالك : أسامة فيصل وحسام أشرف تلقيا عروضاً برتغالية

كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، تلقي الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف عروض خلال الفترة الماضية من أندية برتغالية.

وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "الزمالك وقع عقود جيدة للثنائي، وأسامة يتميز بالرأسيات ومحطة جيدة للغاية داخل منطقة الجزاء ويملك شخصية، وحسام أشرف يتميز باللعب كرأس حربة وصانع

ألعاب".

وأضاف: " واختتم: "أسامه فيصل وحسام أشرف هما مستقبل هجوم منتخب مصر أيضًا، لا قلق على الفريق في وجودهما، كلاهما سجل 16 هدفًا في بطولة الجمهورية قبل إلغاءها بسبب فيروس كورونا".

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كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، أنه نجح في التعاقد مع فيصل وضمه

للقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.

وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أسامه فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير عام 2016 وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين".

وأضاف: "وقتها أسامه فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي وحصلنا على بطولة الشيخ زايد وكانا هدافي البطولة".