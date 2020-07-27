كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، تلقي الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف عروض خلال الفترة الماضية من أندية برتغالية.
وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "الزمالك وقع عقود جيدة للثنائي، وأسامة يتميز بالرأسيات ومحطة جيدة للغاية داخل منطقة الجزاء ويملك شخصية، وحسام أشرف يتميز باللعب كرأس حربة وصانعألعاب".
وأضاف: " واختتم: "أسامه فيصل وحسام أشرف هما مستقبل هجوم منتخب مصر أيضًا، لا قلق على الفريق في وجودهما، كلاهما سجل 16 هدفًا في بطولة الجمهورية قبل إلغاءها بسبب فيروس كورونا".
كشف أحمد عبد المقصود المدرب السابق لفريق مواليد 2001 في نادي الزمالك، أنه نجح في التعاقد مع فيصل وضمهللقلعة البيضاء من دمياط، لافتًا إلى أنه سيكون مستقبل الخط الهجومي لفريقه ومنتخب مصر.
وقال عبدالمقصود فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "أسامه فيصل يتواجد في الزمالك منذ يناير عام 2016 وكان انتقاله للفريق عن طريقي، بعدما تحدثت مع شخص ما في دمياط ليمدنا باللاعبين".
وأضاف: "وقتها أسامه فيصل حضر إلينا مع زميله حسام أشرف الذي حضر عن طريق المدرب سعيد لطفي، وكنت اعتمد على الثنائي وحصلنا على بطولة الشيخ زايد وكانا هدافي البطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب ناشئي الزمالك : أسامة فيصل وحسام أشرف تلقيا عروضاً برتغالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.