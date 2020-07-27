ميدو جابر يكشف أسباب أزمته مع حسام البدري

كشف ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، عن الأسباب الحقيقة لخلافه وأزمته مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر.
وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبروان" على قناة "النهار": "لا يوجد أزمة بيني وبين البدري، والسوشيال ميديا أفتعلت أزمة غير حقيقية بيني وبين حسام البدري".
وأضاف: "طلبت الرحيل من الأهلي لكن حسام البدريصمم علي بقائي وهذا دليل على أنه لا يوجد أي أزمات معه".
وعن فرص إنضمامه لمنتخب مصر، شدد: "كل لاعبي الدوري المصري تمتلك فرصة للإنضمام للمنتخب والمدير الفني المصري أفضل للمنتخب من الأجنبي".
وتستكمل منافسات الدوري الممتاز بدءً من السادس من أغسطس المقبل بعد توقف اكثر من 4 اشهر.
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