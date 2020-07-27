يوفنتوس يتوج بطلاً للدوري الايطالي قبل الجولة الأخيرة

تُوج فريق يوفنتوس رسميا بلقب الدوري الايطالي للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه على سامبدوريا 2-صفر، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام إنتر ميلان الوصيف قبل نهاية الدوري بجولتين، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل من ركلة حرة ذكية لعبها البوسني ميراليم بيانيتش زاحفة إلى رونالدو غير المراقب داخل المنطقة فسددها بيمناه على يسار الحارس أوديرو (45+7).

وأنقذ تشيشني مرماه من هدف التعادل بابعاده ركلة حرة خادعة للأوروغوياني غاستون راميريز إلى ركنية (54) كاد كوالياريلا يهز على اثرها الشباك بضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيسر (55)، ثم تصدى لرأسية راميريز من مسافة قريبة (57).

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وكاد رونالدو يعزز تقدمه بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية (61)، قبل أن يفعلها برنارديسكي عندما استغل كرة مرتدة من الحارس اوديرو اثر تسديدة قوية لرونالدو من خارج المنطقة تابعها داخل المرمى (67).

وتلقى سمبدوريا ضربة موجعة بطرد لاعبه النروجي مورتن ثورسباي لتلقيه الانذار الثاني (78).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء اثر عرقلة البرازيلي اليكس ساندرو من المدافع فابيو ديباولي فانبرى لها رونالدو بقوة ارتدت من العارضة (88).

وبعدما أهدر يوفنتوس الفرصة الأولى لحسم اللقب عندما خسر أمام أودينيزي 1-2 الخميس لماضي، استغل فريق “السيدة العجوز” الفرصة الثانية على أكمل وجه وحقق الفوز الـ26 هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الأخيرة ليحرز اللقب الـ36 في تاريخه، والأول لمدربه ماوريتسيو ساري على صعيد ألقاب الدوري في مسيرته التدريبية بعدما حل وصيفا مرتين مع نابولي عامي 2016 و2018.

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