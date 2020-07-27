بالصور.. ماذا حدث في ليلة تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي للمرة الـ 9 على التوالي؟

يقدم لكم موقع ميركاتو أهم احداث ليلة تتويج “يوفنتوس” بلقب الدوري الايطالي للمرة الـ36 في تاريخه، والتاسعة على التوالي.

تمكن “يوفنتوس” من هزيمة ضيفه “سامبدوريا” بهدفين مقابل لا شيء على ملعب “أليانز ستاديوم” بالعاصمة الإيطالية تورينو، ليحسم لقب الاسكوديتو قبل انتهاء الدوري بجولتين.

وافتتح التسجيل لليوفي النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (68) تمكن الايطالي “فيديريكو بيرنارديسكي” من تسجيل الهدف الثاني.

وشهدت المباراة العديد من الاحداث الهامة، حيث تعرض النجم الأرجنتيني المتألق “باولو ديبالا” للإصابة قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول ليتم استبداله بمواطنه “جونزالو هيجواين”.

وينتظر المدرب “ماوريتسيو ساري” وعشاق فريق يوفنتوس نتائج الفحوصات التي سيجريها ديبالا على أحر من الجمر، من أجل التعرف على مدة غيابه والتي إذا تخطت الأسبوعين فستحرمه من المواجهة الهامة والمصيرية امام “أولمبيك ليون” في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة من المباراة بعدما تعرض الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو لإعاقة واضحة داخل منطقة الجزاء. وعلى غير العادة أضاعها النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة الافقية.

وظهرت على الدون علامات الحسرة والندم بعد إضاعته ركلة الجزاء التي كانت ستقربه أكثر من صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي التي يحتلها مهاجم لاتسيو “تشيرو إيموبيلي” الذي وصل إلى الهدف الـ 34 بعد تسجيله “هاتريك” في مرمى هيلاس فيرونا اليوم، ليبتعد عن رونالدو بثلاثة أهداف.

وفي النهاية جذبت احتفالات لاعبي فريق السيدة العجوز مع مدربهم “ماوريتسيو ساري“، أنظار المتابعين خاصة بعدما ذكرت بعض الصحف ان هناك خلافات بين ساري ولاعبي الفريق.

ويعتبر هذا اللقب هو الأول في مسيرة المدرب الإيطالي على مستوى الدوريات، فقد سبق له التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي “اليورباليج” مع فريق تشيلسي في الموسم الماضي دون ان يتلقى اي خسارة.

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