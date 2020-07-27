دي بروينه يُشارك هنري لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي خلال موسم واحد

عزز النجم البلجيكي “كيفين دي بروينه” مكانته في صدارة جدول ترتيب أفضل صانع ألعاب بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019، برصيد 20 تمريرة حاسمة، بعد أن صنع في مباراة الجولة الـ 38 والأخيرة، مساء اليوم الأحد، أمام نوريتش سيتي، على ملعب طيران الاتحاد.

وعَادل كيفين دي بروينه بهذا الرصيد الضخم من التمريرات الحاسمة، الرقم المُسجل باسم أسطورة آرسنال “تييري هنري” لأكثر صانع ألعاب خلال موسم واحد بالدوري الانجليزي الممتاز.

ولم يستطع أي لاعب معادلة الرقم الذي حققه الغزال الأسمر الفرنسي “تييري هنري” في موسم 2003/2002، والذي شهد تتويج “أونري” بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من رابطة كتاب كرة القدم الانجليزية FWA، وخسارته للقب الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد.

وحاولت أسماء أمثال سيسك فابريجاس وفرانك لامبارد ومسعود أوزيل وواين روني معادلة رقم تييري هنري على مدار السنوات الـ 18 سنة الماضية، إلا أن جميعهم فشلوا في اللحاق به.

وكانت حالة النجم الألماني “مسعود أوزيل” هي الأشهر، إذ كان على مقربة من معادلة رقم تييري هنري في موسم 2016/2015، عندما كان بحاجة لتمريرة حاسمة واحدة، لكنه اكتفى بصناعة 19 هدف في 35 مباراة مع آرسنال.

ويأتي فرانك لامبارد في المركز الثاني خلف مسعود أوزيل، حين صنع 18 هدفًا في موسم 2005/2004 الذي انتهى بتتويج تشيلسي بلقب البريميرليج، ومن ثم يأتي فابريجاس في موسم 2008/2007 برصيد 17 تمريرة حاسمة.

Advertisements

ويرى نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي كيفين دي بروينه أنه تعرض للظلم من قبل رابطة الدوري الانجليزي، قائلاً “كنت أستحق 22 تمريرة حاسمة هذا الموسم وتجاوز رقم تييري هنري، لكنهم قرروا تجريدي من تمريرتين كنت قمت بهما”.

واستدرك “أركز على مساعدة زملائي على أرض الملعب، وأنا سعيد بهذا الإنجاز الذي حدث بفضل مجهوداتهم. من الجميل مشاركة تييري هنري في هذا الرقم المميز”.

آرنولد يفشل في اللحاق بكيفين دي بروينه

فشل الظهير الأيمن لنادي ليفربول “ألكسندر آرنولد” في اللحاق بكيفين دي بروينه رغم المجهود الكبير الذي بذله هذا الموسم، والسبب كان تراجع مستوى رأس الحربة الصريح الوحيد “روبرتو فيرمينو” بالاضافة إلى أنانية كل من محمد صلاح وساديو ماني، بسبب تنافسهما الكبير على لقب أفضل هداف مع فاردي، وهو الصراع الذي انتهى بتتويج فاردي بفارق مريح من الأهداف.

وصنع ألكسندر آرنولد 13 هدفًا في الدوري الانجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني خلف كيفين دي بروينه، بينما ذهب المركز الثالث في قائمة صناع الألعاب إلى الظهير الأيسر الأسكتلندي لليفربول “أندرو روبرتسون” الذي صنع 12 هدفًا.

ويحتل النجم المصري “محمد صلاح” المركز الرابع في لائحة أفضل صناع الألعاب هذا الموسم برصيد 10 تمريرات، بنفس رصيد تمريرات النجم الكوري الجنوبي لنادي توتنهام “سون هيونج مين”.

والتالي جدول ترتيب أفضل صناع الألعاب بمنافسات الدوري الانجليزي موسم 2020/2019