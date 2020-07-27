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فيديو أهداف يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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نقدم لكم فيديو أهداف يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26-7-2020 في الجولة الـ 36، بالدوري الايطالي.

نُقلت مباراة “يوفنتوس وسامبدوريا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.

توج فريق يوفنتوس رسميا بلقب لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 67.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام إنتر ميلان الوصيف قبل نهاية الدوري بجولتين، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم لليوفي “رونالدو” 1-0

هدف يوفنتوس الثاني 2-0

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