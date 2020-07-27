رياضة | مؤمن سليمان: الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة"‏

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤمن سليمان: الكثير من جماهير الأهلي "مالهومش في الكورة"‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للزمالك، أن الكثير من جماهير ‏النادي الأهلي ليست متابعة بشكل جيد للعبة كرة القدم.‏

وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"فيه أهلاوية كتير يقولوا أحنا بنشجع ‏الأهلي بس مالناش في الكورة، لكن من المستحيل أن تستمع لمشجع زملكاوي يقول أنه لا يفهم ‏في كرة القدم".‏

وأوضح:"أنصار الزمالك ومشجعيه شاهدوا مهارات النجوم وتعرفوا على ‏أساطير النادي مما دعاهم لتشجيع النادي الأبيض.‏

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن لا يعنيه أن جماهير الزمالك يكون أقل في ‏العدد من نظيره للأهلي، مشيراً إلى أن الأهم هو وعي الجماهير والمامهم ‏باللعبة.‏