رياضة | يوفنتوس يعبر سامبدوريا بثنائية ويتوج رسميا بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعبر سامبدوريا بثنائية ويتوج رسميا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى يوفنتوس فوزا هاما على أرضه بملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى يوفنتوس الذي سجل الهدف الأول عن طريق النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو فى الدقيقة 52 وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 70 وأضاع رونالدو ركبة جزاء فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحقق نادى يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم التاسع على التوالي وللمرة السادسة ووالثلاثين فى تاريخ النادى.

وأنفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 83 نقطة بينما توقف نادى سامبدوريا عند المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة من عمر البطولة الإيطالية.