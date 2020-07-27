رياضة | يوفنتوس يعبر سامبدوريا بثنائية ويتوج رسميا بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعبر سامبدوريا بثنائية ويتوج رسميا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نادى يوفنتوس فوزا هاما على أرضه بملعب يوفي ارينا الدولي بمدينة تورينو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى يوفنتوس الذي سجل الهدف الأول عن طريق النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو فى الدقيقة 52 وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 70 وأضاع رونالدو ركبة جزاء فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يحقق نادى يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم التاسع على التوالي وللمرة السادسة ووالثلاثين فى تاريخ النادى.
وأنفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 83 نقطة بينما توقف نادى سامبدوريا عند المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة من عمر البطولة الإيطالية.