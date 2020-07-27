رياضة | نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل إنضمامه للقلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يكشف تفاصيل إنضمامه للقلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ميدو جابر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا ومصر للمقاصة حاليًا، إن ذهب للإختبار في العديد من الأندية مثل الترسانة والمقاولون إلا أنه فشل وبدأ حياته الكروية في السكة الحديد.

وأكد ميدو جابر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "انتقلت لصفوف مصر للمقاصة من الألومنيوم عن طريق وليد هويدي، ومضيت علي 100 ألف جنية حتى يتم انتقالي لصفوف المقاصة ورئيس النادي دفع المبلغ بعد تألقي".

وأضاف: "نبيل محمود غير مركزي في الملعب من ظهير أيسر إلي جناح يمين".

وأتم: وقعت للأهلي وأنا في الدرجة الثانية مع هيثم عرابي وعلاء عبد الصادق لكن الأمور لم تتم، واليوم في النادي الأهلي يساوي عشر سنوات في أى نادي آخر".